В новом «Простоквашино» у почтальона Печкина появилась женщина
В четверг, 24 сентября, зрители новой серии «Простоквашино» могут увидеть новую героиню – возлюбленную почтальона Печкина.
По сюжету, Маргарита Егоровна стала няней сестры Дяди Федора. Она приехала в «Простоквашино» по просьбе Мамы и Папы и будет присматривать за Верой Павловной.
Маргарита Егоровна покорит почтальона Печкина своим характером: она все предпочитает делать на свой лад. Говорит новая героиня голосом народной артистки России Татьяны Васильевой.
Новое ПРОСТОКВАШИНО 2019 Маргарита Мегеровна.
Новая серия появилась 24 сентября на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм».
Напомним, 3 апреля прошлого года «Союзмультфильм» опубликовал во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» первый эпизод продолжения «Простоквашино». Персонажи обновленного «Возвращения в Простоквашино» теперь живут в современном мире, общаются в соцсетях и делают селфи.
ИСТОЧНИК KP.RU