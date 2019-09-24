В новом «Простоквашино» у почтальона Печкина появилась женщина

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-24T15:48:39+03:00

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В четверг, 24 сентября, зрители новой серии «Простоквашино» могут увидеть новую героиню – возлюбленную почтальона Печкина.

По сюжету, Маргарита Егоровна стала няней сестры Дяди Федора. Она приехала в «Простоквашино» по просьбе Мамы и Папы и будет присматривать за Верой Павловной.

Маргарита Егоровна покорит почтальона Печкина своим характером: она все предпочитает делать на свой лад. Говорит новая героиня голосом народной артистки России Татьяны Васильевой.

Новое ПРОСТОКВАШИНО 2019 Маргарита Мегеровна.

Новая серия появилась 24 сентября на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм».

Напомним, 3 апреля прошлого года «Союзмультфильм» опубликовал во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» первый эпизод продолжения «Простоквашино». Персонажи обновленного «Возвращения в Простоквашино» теперь живут в современном мире, общаются в соцсетях и делают селфи.

ИСТОЧНИК KP.RU