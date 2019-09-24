Житница России: В Алтайском крае намолотили четыре миллиона тонн зерна

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-24T15:12:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайские аграрии в этом году собрали четыре миллиона тонн зерновых. Уборочная кампания в регионе подходит к концу, урожай собран на 82% полей (на площади 2,6 млн гектаров). О ходе уборочной кампании в регионе 23 сентября рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев. Сельхозпроизводителям удалось улучшить показатели прошлого года: в 2018 году эту дату в крае было убрано меньше половины площадей.

Аграриям осталось собрать урожай с 579 тысяч гектаров. Урожайность зерновых и зернобобовых в этом году составила 15,3 центнера с га. Почти во всех районах края уборка практически завершена — о высоких темпах отчитались Локтевский, Родинский, Егорьевский, Завьяловский, Рубцовский и Ключевский районы. На подходе урожай из 10 районов Восточной и Западной Кулунды.

Вместе с зерновыми алтайские аграрии заканчивают сбор технических культур: сахарной свеклы, льна, рапса и подсолнечника. Активно идет заготовка кормов — уже собрано по 23 центнера кормовой смеси на каждую голову скота, продолжается уборка кукурузы на силос.

Справочно: Алтайский край единственный регион за Уралом где в промышленных объемах выращивают подсолнечник и сахарную свеклу. Это позволяет обеспечивать регионы Сибири и Дальнего Востока менее дорогим растительным маслом и сахаром за счет экономии на транспортировке.