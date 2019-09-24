2019-09-24T15:27:16+03:00
В мире

Скончавшийся на ринге боксер оказался не тем спортсменом, за кого себя выдавал

Только после гибели спортсмена выяснилось, что под именем Исус Величков выходил драться его двоюродный брат
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спортсмен умер из-за проблем с сердцемСпортсмен умер из-за проблем с сердцемФото: Кадр видео
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Болгарские боксеры смогли обмануть жюри и зрителей, поменявшись друг с другом местами. Только эта подмена стоила жизни одному из них. А Исуса Величкова на ринг вышел его двоюродный брат Борис Станчов. Подмены, вероятно, никто кроме тренера бы не заметил, если бы не случилось страшное – у Бориса не выдержало сердце.

Он вышел на ринг, не сказав никому о плохом самочувствии. Шоу транслировали по албанскому телевидению 22 сентября. Борис, выступающий под именем кузена и пользуясь его лицензией, дрался с Ардитом Мурья. На пятом раунде спортсмен, которого все принимали за Исуса Величкова, упал в углу. Борьба была прекращена, к боксеру бросились врачи, его несли на носилках с ринга. Но как стало известно, на тот момент спортсмен уже был мертв.

В СМИ стали появляться сообщения о гибели 21-летнего боксера. На сайте боксерской организации WBC опубликовали некролог, свои соболезнования семье Величкова выразил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

Исус Величков, за которого выдавал себя его брат Фото: facebook.com

Исус Величков, за которого выдавал себя его братФото: facebook.com

Но тут неожиданно оказалось, что Исус жив. Ему пришлось оправдываться перед спортивным сообществом и поклонниками:

- Брат играет с моей картой с 2018 года. Он сказал, что нет проблем, тренер знает, - приводит слова Величкова The Mirror.

Не ясно, сколько боев до этого провел Борис и почему не мог выступать под своим именем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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