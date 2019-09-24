2019-09-24T15:47:17+03:00
В мире

«Так приятно видеть!»: Трамп посмеялся над молодой экоактивисткой Гретой Тунберг

На саммите ООН по климату 16-летняя школьница обвинила политиков в «украденном детстве»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп не планировал принимать участие в заседаниях по экологическим вопросамТрамп не планировал принимать участие в заседаниях по экологическим вопросамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После пламенной речи подростка на Генассамблее ООН, где обсуждали вопросы климата, американский президент, решил ответить на обвинения. Напомним, 16-летняя шведка Грета Тунберг с трибуны саммита обвинила политиков в «украденном детстве». Девушка убеждена, что мир на грани вымирания, а все, что волнует лидеров стран – это деньги. Но «звездой саммита» ее сделали не столько речи, сколько выражение лица, когда Грета увидела Дональда Трампа. Американские СМИ наперебой делились стоп-кадрами с видео, на котором у экоактивистки «ледяной взгляд».

Президент США не присутствовал на выступлении Греты, но все-равно узнал о девушке – Грету обсуждали на утренних шоу американских телеканалов, в интернете. Трамп, как пишет The Sun решил поиздеваться над эмоциональной девушкой. В твиттер он написал:

- Кажется, она очень счастливая молодая девушка, которая с нетерпением ждет светлого и прекрасного будущего. Так приятно видеть!

Американский лидер - скептик в отношении изменения климата, изначально он даже не планировал присутствовать на саммите по этому вопросу.

Телеведущий Пирс Морган, которого считают одним из приятелей президента США, тоже решил посмеяться над эмоциональной Гретой:

- Мне было что-то очень неудобно смотреть вчера. Все было немного мелодраматично: конец света, апокалипсис, - сказал Морган в передаче «Доброе утро, Британия». - Интересно, какое влияние она оказывает сейчас на молодых людей во всем мире. Они наверное, думают:« Боже мой, мир буквально подходит к концу ».

Грета Тунберг: Если вы нас подведете, я вам не прощу!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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