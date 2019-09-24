Роскомнадзор начал монтаж оборудования в рамках закона об устойчивом Рунете

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-24T16:04:58+03:00

В ведомстве сообщили, что тестирование пилотного проекта проходит «осторожно» и в тесном сотрудничестве с операторами связи

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Операторы связи приступили к демонтажу оборудования для реализации закона об устойчивой работе рунета. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно», - сказал он

Жаров отметил, что пилотный проект ведомства по тестированию оборудования для реализации закона закончится в середине октября. Он пояснил, что сначала проводятся технические проверки – «Влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально», - добавил глава Роскомнадзора.

Напомним, закон об устойчивом рунете Совфед одобрил в конце апреля. Документ призван обезопасить российский интернет в случае отключения от глобальной сети, а также защитить нашу страну от кибератак из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU