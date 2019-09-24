Зима близко: украинцы думают закупать буржуйки, а «Нафтогаз» сообщает о «рекордных запасах» природного газа

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-24T16:21:33+03:00

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Компания «Укртрансгаз», которая принадлежит «Нафтогаз Украины» сообщает о «рекордных» запасах природного газа. В подземных хранилищах - 20 млрд. куб.м газа. Газовики Незалежной с гордостью заявляют, что за последние девять лет таких показателей не было, но в 2019 году, когда долги главной газовой компании перед поставщиками достигли почти 152 миллионов долларов, резервы нашлись.

- Такие запасы газа в ПХГ, а также объем добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют на сегодня утверждать: Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020, - приводит сообщение компании «Укртрансгаз» «Интерфакс Украина».

Компания эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м. При этом среднесуточная закачка в первые декады сентября составила 77,2 млн куб. м, это примерно столько же, сколько за весь август - 77,5 млн куб. м. Расчет украинцев по затратам газа на отопительный сезон, основан на прошлогодних данных – с ноября 2018 ода по апрель 2019 года на обогрев домов и объектов соцсферы ушло 8 млрд 449,6 млн куб. м.

Наш постоянный автор, жительница Киева, между тем рассказывала, что украинцы пристально следят за ситуацией вокруг договора киевских властей с Россией по газу. Многие опасаются, что если страны не договорятся о стоимости поставок, то пора закупать буржуйки.

ИСТОЧНИК KP.RU