После падения в аэропорту Ростова Гармаш отказался сдавать анализы

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-24T16:20:59+03:00

Артисту наложили швы, после чего он решил уехать из больницы

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Актер Сергей Гармаш после падения в ростовском аэропорту Платов не стал сдавать анализы и отказался от госпитализации. Неприятность с артистом случилась в ночь на 19 сентября. Актер возвращался с гастролей из Ростова-на-Дону в Москву и по неосторожности упал.

В аэропорт немедленно приехала бригада врачей, которая оказала Сергею Леонидовичу первую помощь и доставила его в больницу Новочеркасска. Здесь медики наложили актеру несколько швов и предложили пройти обследование. Однако Гармаш не стал сдавать анализы, подписал отказ от госпитализации и уехал, пишет сайт mk.ru.

Отмечается, что в поведении актера медики не заметили ничего подозрительного.

Ранее сайт kp.ru писал, что Сергей Гармаш был доставлен в больницу Новочеркасска с серьезными травмами. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения артист упал недалеко от автомобильной парковки в аэропорту Платов. Врачи диагностировали у актера закрытую черепно-мозговую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU