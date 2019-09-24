2019-09-24T16:29:02+03:00
Политика

В Совфеде пообещали «болезненные меры» на отказ США предоставлять визы российским делегатам

Десять участников Генсассамблеи ООН от России не смогли попасть в США из-за проблем с визами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Генеральная Ассамблея ООН проходит в США Фото: Валерий Шарифулин/ТАССГенеральная Ассамблея ООН проходит в США Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Совете Федерации ответили на отказ в визах российским делегатам. Во вторник 24 сентября стартовала Генеральная Ассамблея ООН. Однако, десять участников саммита от России не смогли попасть на мероприятие из-за проблем с визами. Власти США не комментируют ситуацию, хотя обязаны были в срок оформить для участников встречи документы на въезд в страну, а Совфеде пообещали принять ответные меры:

- Ответные меры последуют обязательно, они будут чувствительными и болезненными, - сказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, его слова приводят РИА Новости.

В российском МИД считают произошедшее неуважением США членов ООН. Ситуацию обсудят на ближайшей встрече Сергей Лавров и Майк Помпео.

В Госдуме тем временем предложили и вовсе перенести штаб-квартиру ООН в другую страну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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