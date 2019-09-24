Facebook и Twitter ждет большой штраф, если они не локализуют данные в РФ

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-24T16:54:41+03:00

Facebook и Twitter ждет большой штраф, если данные не будут локализованы в РФ к декабрю-январю Фото: REUTERS

Глава Роскомнадзора заявил, что инструмент экономического воздействия на компании может быть более действенным, чем угроза блокировки

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В конце декабря 2019 года - начале января 2020 года истекает срок требований к Facebook и Twitter по локализации данных россиян в России, в случае не выполнения законодательства Российской Федерации американским компаниям будет выставлен большой штраф, который может сработать лучше, чем угрозы блокировки. Соответствующие заявление сделал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«[Сроки по требованиям] истекают в конце декабря - начале января. В настоящее время в ходе обсуждения находится законопроект о достаточно больших штрафах, я очень его жду, потому что я уверен, что воздействие экономическое гораздо более действенное, чем угроза блокировки», - сказал глава ведомства.

Жаров сравнил с любовью отношения Роскомнадзора с Facebook и Twitter. «У любви две стороны - женитьба и развод. У нас сейчас стадия ожидания, то есть, я очень надеюсь, что компании примут правильные решения», - заявил он.

Напомним, в апреле Facebook и Twitter дали девять месяцев для локализации данных в России. До этого компании уже были оштрафованы по решению суда. 5 апреля Twitter признали виновной по статье непредоставления информации о локализации персональных данных, а 12 апреля Facebook также оштрафовали на три тысячи за отказ предоставить информацию о переносе в Россию серверов с данными российских пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU