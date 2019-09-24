2019-09-24T17:52:15+03:00
Общество

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в десятку самых цитируемых в соцсетях глав регионов

В рейтинге «Медиалогии» за август он занял восьмую строчку
Ирина СУХАНОВА
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Самыми популярными постами Дмитрия Артюхова в августе стали публикации о его поездке по Ямалу. Фото: предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.Самыми популярными постами Дмитрия Артюхова в августе стали публикации о его поездке по Ямалу. Фото: предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов занял восьмое место в рейтинге самых цитируемых глав российских регионов по итогам августа 2019 года. В рейтинге «Медиалогии» оценивались аккаунты губернаторов в соцсетях и их цитируемость в СМИ. Дмитрий Артюхов попал в первую десятку благодаря высокому индексу цитируемости — 84,5. Рейтинг составлялся на основе публикаций российских СМИ в августе.

Самыми популярными постами губернатора в прошлом месяце стали публикации о его поездке по Ямалу. Артюхов решил лично проверить качество дорог и провел за рулем «Лады» 8 дней, преодолев 1200 км и посетив 11 населенных пунктов. Во время поездки глава ЯНАО вел видеодневник, опубликовав 16 постов, 5 видеотрансляций и несколько десятков сториз.

- Дмитрий Артюхов – один из губернаторов новой волны, который умеет выстраивать прямой диалог с гражданами в эффективных сегодня форматах «новой искренности», - комментирует президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. - На рейтинг цитируемости соцсетей главы Ямала повлияла, прежде всего, поездка за рулем по территориям востока округа. Дневник поездки в Инстаграме Артюхова был первоисточником контента для СМИ и групп социальных сетей, писавших о Ямале в августе.

Пост Дмитрия Артюхова, в котором он объявляет о начале поездки, стал самым популярным за все время существования аккаунта губернатора в Инстаграме — он собрал 28698 просмотров, 6207 лайков и 650 комментариев. Только за август на страницы главы Ямала в Инстаграме подписались около 6 тысяч новых подписчиков, во Вконтакте — около 2 тысяч.

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