2019-09-24T18:22:43+03:00
В мире

В Германии разразился скандал из-за выданных жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами виз

С апреля по сентябрь Германия выдали гражданам России сто виз
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
С 7 мая жители ДНР могут получить российские паспортаС 7 мая жители ДНР могут получить российские паспортаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами выдали визы в Германию. Об этом пишет немецкая газета Bild. Журналисты поинтересовались у депутата Свободной демократической партии Ренату Альт, почему германия принимает российские паспорта жителей восточной части Украины.

- Правительство Германии не делает различий между обычными российскими паспортами и теми, которые получили в восточной Украине, - гласит письменный ответ депутата.

Точное число виз, которые оформили в Германию жители Донецкой народной республики, не известно – общее число разрешений на въезд гражданам России в пределах ста с начала апреля.

Сайт kp.ru Писал, что ежедневно в миграционные отделы ДНР поступает по 300 заявок на российские паспорта. Принимать документы начали с мая 2019 года. Для того, чтобы оформлять документы в республике открыли 23 дополнительных отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарколог рассказал, почему россияне предпочитают пиво водке
Ученые выяснили, что зеленый чай помогает бороться с инфекциями
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в десятку самых цитируемых в соцсетях глав регионов
Трамп поставил условие выделения денег на военную помощь Украине
Похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи пошел на преступление ради «хайпа»
Появилось видео тестовой поездки поезда по Крымскому мосту
Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС
Генсек ООН призвал продлить договор России и США о сокращении вооружения
Facebook и Twitter ждет большой штраф, если они не локализуют данные в РФ
На пост спикера верхней палаты Парламента планируют выдвинуть Валентину Матвиенко
Песков: Кремль не следит, а наблюдает за историей с Трампом, Байденом и Украиной
В Совфеде пообещали «болезненные меры» на отказ США предоставлять визы российским делегатам
После падения в аэропорту Ростова Гармаш отказался сдавать анализы
Зима близко: украинцы думают закупать буржуйки, а «Нафтогаз» сообщает о «рекордных запасах» природного газа
Песков оценил слова эко-активистки Греты Тунберг с трибуны ООН
Роскомнадзор начал монтаж оборудования в рамках закона об устойчивом Рунете
В новом «Простоквашино» у почтальона Печкина появилась женщина
«Так приятно видеть!»: Трамп посмеялся над молодой экоактивисткой Гретой Тунберг
Лавров выскажется о невыдаче виз российским сенатор в выступлении с трибуны ООН
Скончавшийся на ринге боксер оказался не тем спортсменом, за кого себя выдавал
Житница России: В Алтайском крае намолотили четыре миллиона тонн зерна