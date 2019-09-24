В Германии разразился скандал из-за выданных жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами виз

СЕГОДНЯ 18:19 2019-09-24T18:22:43+03:00

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Жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами выдали визы в Германию. Об этом пишет немецкая газета Bild. Журналисты поинтересовались у депутата Свободной демократической партии Ренату Альт, почему германия принимает российские паспорта жителей восточной части Украины.

- Правительство Германии не делает различий между обычными российскими паспортами и теми, которые получили в восточной Украине, - гласит письменный ответ депутата.

Точное число виз, которые оформили в Германию жители Донецкой народной республики, не известно – общее число разрешений на въезд гражданам России в пределах ста с начала апреля.

Сайт kp.ru Писал, что ежедневно в миграционные отделы ДНР поступает по 300 заявок на российские паспорта. Принимать документы начали с мая 2019 года. Для того, чтобы оформлять документы в республике открыли 23 дополнительных отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU