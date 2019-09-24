Нарколог рассказал, почему россияне предпочитают пиво водке

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-24T18:25:44+03:00

За прошлый же год жителями России было выпито почти 8 миллиардов пенного напитка Фото: Иван МАКЕЕВ

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Самым популярным алкогольным напитком среди россиян в сентября 2019 года стало пиво - специалист рассказал, почему слабоалкогольный напиток обошел водку и коньяк.

За прошлый же год жителями России было выпито почти 8 миллиардов пенного напитка, значительно меньше потребители алкоголя покупали вино – его за 2018 год выпили не более 954 миллионов литров. Для водки этот показатель составил 833 миллиона.

В топ-5 востребованных алкогольных напитков этого года также вошли вино, коньяк водка и сидр - почему рейтинг возглавил именно пенный алкогольный напиток, объяснил психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«То, что сейчас пиво занимает главную роль, я связываю с распространенностью его продаж – она выше по сравнению с водкой. Что, в свою очередь, вытекает из государственного регулирования…Нет ночной продажи алкоголя, соответственно нет спонтанных покупок, идут ограничения по продажам спиртных напитков в разлив» - приводит ИА "NSN" комментарий эксперта.

Среди безалкогольных напитков у россиян лидирует питьевая вода, в пятерку также вошли сок квас, минеральная вода и энергетики.

Единственным отличием от статистике за тот же период прошлого года стала популярность сидра, в 2018 году вместо яблочного вина россияне предпочитали шампанское. Опубликованные RT данные были получены с помощью анализа более 15 миллиардов кассовых чеков различных магазинов розничной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU