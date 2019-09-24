ЦБ рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Подобная система применяется в Европе
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Центробанк изучает вопрос введения отрицательных ставок по валютным депозитам. Об этом сообщила «ТАСС» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. При этом она подчеркнула, что решение не принято и действующим законодательством перейти к этим изменениям нельзя – потребуется вносить изменения в закон.
- Поэтому мы сейчас изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется, - сказала Елизавета Данилова.
Она также отметила, что по такой схеме работают банки Европы.
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ИСТОЧНИК KP.RU