ЦБ рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам

СЕГОДНЯ 18:39 2019-09-24T18:39:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Центробанк изучает вопрос введения отрицательных ставок по валютным депозитам. Об этом сообщила «ТАСС» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. При этом она подчеркнула, что решение не принято и действующим законодательством перейти к этим изменениям нельзя – потребуется вносить изменения в закон.

- Поэтому мы сейчас изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется, - сказала Елизавета Данилова.

Она также отметила, что по такой схеме работают банки Европы.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU