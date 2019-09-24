2019-09-24T18:53:05+03:00
Происшествия

Пожар в башне Федерация в Москва-сити: началась эвакуация людей

Возгорание произошло в машинном отделении
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пожар произошел из-за короткого замыканияПожар произошел из-за короткого замыканияФото: Предоставлено очевидцами
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В башне Федерация в Москва-сити произошел пожар. Огонь вспыхнул в машинном отделении. Началась эвакуация людей. О пострадавших пока ничего не известно. На месте работают экстренные службы. Людей в международный деловой центр не пускают. У входа начали собираться работники центра, которые ожидают, когда возгорание будет локализовано.

Как сообщают очевидцы, огня снаружи здания не видно.

По данным "Интерфакс" причиной пожара стало короткое замыкание из-за перегрева подшипника в машинном отделении. В общей сложности из башни эвакуировали 150 человек, никому из находившихся в здании людей помощь медиков не понадобилась.

Ранее сайт kp.ru писал, что система пожарной безопасности в Москва-Сити устроена так, чтобы не допустить крупного пожара. В здании установлены датчики противопожарного действия, спецобъекты — инфракрасные оптические датчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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