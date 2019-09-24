2019-09-24T19:10:08+03:00
Общество

Минкультуры сократит число китайских туристов в Царском селе

На такие меры ведомство пойдет, чтобы дать возможность россиянам попасть в музей-заповедник
Юлия САЛЬНИКОВА
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Для иностранцев выделят определенные дни посещения комплексаДля иностранцев выделят определенные дни посещения комплексаФото: Артем КИЛЬКИН
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Министерство культуры поручило урегулировать поток иностранных туристов в Царском селе. Дело в том, что в ведомство стали поступать сообщения от россиян, которые не могут посетить музей-заповедник из-за большого количества иностранцев. Особенно востребован комплекс у китайцев.

- Одна из ключевых проблем - это введение регуляторов потоков [туристов] и обеспечение доступа граждан к нашему культурному наследию, - сказала статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова. Ее слова приводит «ТАСС».

Она обратилась к руководителю департамента музеев Минкультуры Владиславу Кононову, чтобы решить проблему с урегулированием численности туристов, посещающих комплекс. Планируется, что для иностранных туристов выделят определённые дни посещения музея-заповедника. Также часть дней недели отведут для самостоятельных путешественников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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