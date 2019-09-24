Минкультуры сократит число китайских туристов в Царском селе
Министерство культуры поручило урегулировать поток иностранных туристов в Царском селе. Дело в том, что в ведомство стали поступать сообщения от россиян, которые не могут посетить музей-заповедник из-за большого количества иностранцев. Особенно востребован комплекс у китайцев.
- Одна из ключевых проблем - это введение регуляторов потоков [туристов] и обеспечение доступа граждан к нашему культурному наследию, - сказала статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова. Ее слова приводит «ТАСС».
Она обратилась к руководителю департамента музеев Минкультуры Владиславу Кононову, чтобы решить проблему с урегулированием численности туристов, посещающих комплекс. Планируется, что для иностранных туристов выделят определённые дни посещения музея-заповедника. Также часть дней недели отведут для самостоятельных путешественников.
ИСТОЧНИК KP.RU