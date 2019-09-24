2019-09-24T19:17:50+03:00
Политика

Песков: Мирному договору с Японией мешают обязательства Токио перед США

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос студентов о возможности передачи Японии Курильских островов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Песков ответил на вопрос студентов о мирном договоре с ТокиоДмитрий Песков ответил на вопрос студентов о мирном договоре с ТокиоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дмитрий Песков назвал Японию «великим соседом» и рассказал о мирном договоре с Токио. Во вторник 24 сентября пресс-секретарь президента встретился со студентами Высшей школы экономики. Как сообщает «ТАСС», один из вопросов, заданных Дмитрию Пескову, касался возможности передачи части островов Японии.

- В нынешней ситуации это практически невозможно, - ответил пресс-секретарь президента России.

Одна из причин – союз между Японией и США, согласно которому американцы могут размещать военные объекты в любой точке Японии безо всякого на то разрешения со стороны Токио.

- Мы прекрасно понимаем, и у президента Путина здесь есть четко выраженная политическая воля, что нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией, и эти попытки, эта работа будет продолжена, потому что это в наших интересах, - сказал Дмитрий Песков.

По его мнению, Россия и Япония должны искать пути заключения мирного договора, хотя это «очень непросто».

ИСТОЧНИК KP.RU

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