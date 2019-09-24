2019-09-24T19:37:17+03:00
Политика

Зеленский не попал в список выступающих на Генасамблее ООН: В соцсетях шутят – будет ловить Трампа «на входе»

В число выступающих в Главном зале саммита президент Украины не вошел
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зеленский должен встретиться с Трампом 25 сентябряЗеленский должен встретиться с Трампом 25 сентябряФото: REUTERS
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Президент Украины не вошел в список выступающих в главном зале Генеральной ассамблеи ООН. Как пишет издание Страна.ua, не только Владимира Зеленского нет среди выступающих, но и Петра Порошенко. Саммит открылся во вторник 24 сентября в Нью-Йорке и продлится до 30 сентября.

Ранее в Белом Доме подтвердили озвученную администрацией президента Украины информацию, что главы стран встретятся 25 сентября. Однако, отсутствие Зеленского среди выступающих породило бурные обсуждения в соцсетях. Журналист Юлия Витязева прокомментировала ситуацию в твиттер:

- Вы будете смеяться, но Зеленского, как и Порошенко, не включили в график выступлений лидеров стран на Генассамблее ООН. Будет Вова вместе с Гретой (Витязева имеет ввиду экологичекскую активистку, выступившую в первый день работы Генсасамблеи) ловить Дональда Джоковича на выходе из «тайной комнаты».

Тему продолжили в комментариях к посту:

- Он же должен быль выступать, даже тему доклада озвучивали: «Цели устойчивого развития».

Генеральный секретарь Гутерриш выступил на открытии сессии ГА ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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