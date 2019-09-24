Фильм «Дылда» выдвинут от России на Оскар

СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-24T19:50:51+03:00

Несмотря на то, что в России картину приняли неоднозначно, фильм собрал уже немало европейских наград Фото: кадр из фильма

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Фильм Кантемира Балагова «Дылда» вероятно будет представлен от России на престижной премии «Оскар». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комитете, который определяет картины, представляющие страну на кинопремии, выбор уже сделан. Официального подтверждения пока нет, но эксперты киноиндустрии уже в начале сентября называли «Дылду» главным претендентом на участие в «Оскаре» от России.

Фильм Балагова показали на международном кинофестивале в Торонто. Этот фестиваль считается главным стартом для продвижения фильма на «Оскар».

Российская картина получила положительные отзывы в Торонто, но на Родине премьера фильма вызвала шоу у зрителя. Главные героини - лесбиянки, а действие по сюжету разворачивается в послевоенном Ленинграде. Зритель не стеснялся в оценках, "Дылду" назвали мерзостью, хотя режиссер пытался объясниться, что в первую очередь хотел сказать не о лесбийской любви, а о любви человека к человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU