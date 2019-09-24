Финал Лиги Чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 21:02 2019-09-24T21:02:29+03:00

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Во вторник, 24 сентября, УЕФА было официально объявлено - финал Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 годов пройдет в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове в 2018 году принимала матчи ЧМ-2018, в том числе и матч за 3-е место. В 2020 году тут пройдут игры чемпионата Европы по футболу. А в 2021 году на стадионе состоится финал главного клубного турнира.

Для России финал Лиги Чемпионов будет вторым в истории. В 2008 году решающий матч турнира прошел на стадионе "Лужники". В нем сыграли тогда "Манчестер Юнайтед" и "Челси". И "МЮ", за который тогда играл Криштиану Роналду, добился победы в серии пенальти.

Напомним, минувшим летом финал ЛЧ прошел в Мадриде. В следующем году такой же матч пройдет Стамбуле. А в 2021 году - в Санкт-Петербурге. И уже решено, что в 2022 году финал пройдет в Мюнхене, а в 2023 году - в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU