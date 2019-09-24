2019-09-24T20:59:18+03:00
Политика

Зеленский ожидает от США поддержки в борьбе с «агрессией»

Президент США приостановил финансирование военной помощи Украине из-за коррупции
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Зеленский участвует в заседаниях генеральной Ассамблеи ООНВладимир Зеленский участвует в заседаниях генеральной Ассамблеи ООНФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины сообщил, что рассчитывает на помощь США в борьбе «с агрессией». Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Напомним, в списке выступающих в главном зале украинского президента не оказалось. Встреча с Дональдом Трампом назначена у Владимира Зеленского на 25 сентября.

- Мы ожидаем от США поддержки. Не нужна только помощь, мы итак сильное государство, наибольшее в Европе. И у нас очень умные люди. Хочу, чтобы США всегда поддерживали Украину в борьбе с агрессией и с войной, - приводит слова украинского президента «ТАСС».

Он добавил, что встреча с Трампом «будет очень теплой». Ранее он заявлял, что переговоры будут «мощными» и «предметными».

Ранее президент США поручил приостановить оказание финансовой поддержки по военному направлению для Украины. Причиной стала коррупция в стране. Позже Трамп поставил условие - помощь возобновят, если страны Европы тоже начнут помогать Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Трамп решил опубликовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским
Египтянина приговорили к пожизненному заключению за захват пассажирского самолета
Финал Лиги Чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге
Трамп заявил о желании прекратить «бесконечные войны»
МИД Ирана об обвинениях в атаке на НПЗ: США не может поверить, что йеменцы обошли американские ПВО
Сервис «Оформление европротокола онлайн» будет доступен через портал госуслуг
Евгений Уфимцев: «75 % всех ДТП попадает под действие европротокола»
Молдова - Россия: перезагрузка отношений
Фильм «Дылда» выдвинут от России на Оскар
Зеленский не попал в список выступающих на Генасамблее ООН: В соцсетях шутят – будет ловить Трампа «на входе»
Сервис «Оформление европротокола онлайн» заработает с ноября в четырех регионах России
Песков: Мирному договору с Японией мешают обязательства Токио перед США
Минкультуры сократит число китайских туристов в Царском селе
Пожар в башне Федерация в Москва-сити: началась эвакуация людей
ГИБДД обязало пристегивать детей ремнями безопасности в автобусах
ЦБ рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Нарколог рассказал, почему россияне предпочитают пиво водке
В Германии разразился скандал из-за выданных жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами виз