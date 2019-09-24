Зеленский ожидает от США поддержки в борьбе с «агрессией»

СЕГОДНЯ 20:56 2019-09-24T20:59:18+03:00

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Президент Украины сообщил, что рассчитывает на помощь США в борьбе «с агрессией». Об этом Владимир Зеленский сообщил журналистам в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Напомним, в списке выступающих в главном зале украинского президента не оказалось. Встреча с Дональдом Трампом назначена у Владимира Зеленского на 25 сентября.

- Мы ожидаем от США поддержки. Не нужна только помощь, мы итак сильное государство, наибольшее в Европе. И у нас очень умные люди. Хочу, чтобы США всегда поддерживали Украину в борьбе с агрессией и с войной, - приводит слова украинского президента «ТАСС».

Он добавил, что встреча с Трампом «будет очень теплой». Ранее он заявлял, что переговоры будут «мощными» и «предметными».

Ранее президент США поручил приостановить оказание финансовой поддержки по военному направлению для Украины. Причиной стала коррупция в стране. Позже Трамп поставил условие - помощь возобновят, если страны Европы тоже начнут помогать Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU