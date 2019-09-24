Египтянина приговорили к пожизненному заключению за захват пассажирского самолета

СЕГОДНЯ 21:16 2019-09-24T21:44:59+03:00

В 2016 году по требованию угонщика самолет приземлился не в Каире, а на Кипре

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Угонщик самолета приговорен в Египте к пожизненному заключению. В 2016 году мужчина по имени Сейф ад-Дин Мустафа потребовал развернуть пассажирский лайнер и приземлиться на Кипре вместо Каира. В противном случае захватчик грозился взорвать самолет с помощью якобы закрепленного на его теле пояса смертника - прибор на самом деле оказался бутафорским.

Как сообщает телекомпания Al Arabiya, 24 сентября захватчику суд вынес приговор. Вину в попытке захвата воздушного суда признали полностью – в тюрьме мужчина проведет остаток дней. В момент захвата судна ему было 60 лет.

На борту самолета находилось 72 пассажира. После того, как самолет приземлился, угонщик согласился отпустить только часть из тех, кто находился на борту. Позже полицейские смогли уговорить преступника сдаться. Спустя два года Египет смог добиться от властей Кипра экстрадиции задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU