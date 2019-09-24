Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

СЕГОДНЯ 21:35 2019-09-24T21:40:06+03:00

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Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк, где будет участвовать в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН в качестве представителя от России. Выступление главы МИД РФ назначено на 27 сентября.

Планируется, что он включит в свое выступление вопрос невыдачи американских виз представителям российской делегации – десять человек не смогли отправиться на заседание Генассамблеи несмотря на то, что были включены в списки участников. Американская сторона не выполнила обязательства по подготовке документов.

В США Сергей Лавров также проведет ряд двухсторонних переговоров.

Генеральная Ассамблея ООН открылась 24 сентября, заседания будут проходить до 30 сентября. В первый день с трибуны выступил среди прочих американский президент - Дональд Трамп сообщил, что Америка хочет прекратить "политику бесконечный войн". При этом американский лидер проигнорировал заседание по экологическим вопросам, но стал объектом для нападок со стороны эко-активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU