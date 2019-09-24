Россия не будет расширять список поставщиков газа на Украину

СЕГОДНЯ 21:58 2019-09-24T22:02:17+03:00

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Глава министерства энергетики Александр Новак опроверг информацию, что на Украину может поставлять газ другие компании из России помимо «Газпрома». Украинский министр Алексей Оржель на прошлой неделе сообщил, что планы такие есть. В России не будут менять законодательство – единственным экспортером газа является «Газпром».

- У нас единый экспортер, никаких изменений тут нет и планов таких нет. А если украинское законодательство предусматривает еще кого-то, то это надо у них спросить, - объяснил Александр Новак. Его слова приводит «ТАСС».

Договор по газу между странами еще не подписан. Российская сторона настаивает на полном снятии финансовых претензий со стороны Украины.

Власти Незалежной объявили, что запасы природного газа в стране побили девятилетний рекорд, а значит Украина полностью готова к отопительному сезону и предстоящим холодам.

ИСТОЧНИК KP.RU