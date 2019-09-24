2019-09-24T22:20:19+03:00
Политика

The Washington Post: Спикер Палаты представителей Конгресса США поддерживает начало процедуры импичмента Трампа

Нынешнему президенты США грозились объявить импичмент из-за возможного давления на Владимира Зеленского
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп согласился опубликовать расшифровку беседы с Зеленским, но инициаторы импичмента президента продолжают добиваться снятия его с должностиТрамп согласился опубликовать расшифровку беседы с Зеленским, но инициаторы импичмента президента продолжают добиваться снятия его с должностиФото: REUTERS
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Глава Палаты представителей Конгресса США поддержала начало процедуры импичмента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на представителей Демократической партии сообщает 24 сентября The Washington Post. Нэнси Пелоси должна сделать заявление по этому поводу в ближайшее время.

Напомним, об импичменте президента заговорили американские демократы после того, как в СМИ появилась информация о якобы оказанном Трампом давлении на украинского президента Владимира Зеленского. Президент США сначала отрицал все обвинения и уверял – ничего компрометирующего Америку он в телефонном разговоре не сообщил.

В итоге он был вынужден прибегнуть к крайней мере – в твиттер он заявил о решении опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Расшифровку должны обнародовать "полностью" и в "неискаженном виде". Американский лидер также добавит, что после все убедятся - "разговор с Зеленским был дружелюбным".

ИСТОЧНИК KP.RU

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