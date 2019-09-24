Макрон назвал сроки проведения саммита в «нормандском формате»

СЕГОДНЯ 22:40 2019-09-24T22:45:52+03:00

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Эммануэль Макрон сообщил, что саммит в «нормандском формате» состоится в ближайшие недели. Страны завершили подготовку к встрече и проведут переговоры, как и планировалось, в Париже.

Во вторник 24 сентября президент Франции принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он выступил в первый день заседаний. Информацией о предстоящем саммите Макрон поделился с трибуны ООН, при этом французский лидер отметил прогресс «по ситуации на Украине».

В заседании в Нью-Йорке принял участие президент США. Дональд Трамп сделал акцент в своем выступлении на цели Америки - в первую очередь президент считает надо уйти от политики "бесконечных войн".

В Нью-Йорк прилетел представитель от России - Сергей Лавров. Выступление на заседании Генассамблеи ООН министра внутренних дел России состоится 27 сентября. В свое выступление Сергей Лавров включит вопрос неполучения виз делегатами от нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU