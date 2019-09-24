2019-09-24T23:14:58+03:00
Политика

«Про свои беды не смотрим». Телеведущий Евгений Попов объяснил, почему на ТВ так много Украины

Журналист сказал, что внутренние проблемы нас пугают
Максим САФРОНОВ
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Евгений ПоповЕвгений Попов
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Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов сказал, что внутренние проблемы пугают нашего зрителя. Поэтому Украина дает высокие рейтинги. Такое заявление журналист сделал в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Есть стереотипные моменты: мы один народ, у нас у всех там родственники, знакомые. Мы любили ездить в Киев и Одессу. Это одна страна. Телевизор смотрят люди постарше. У них нет разделения между Украиной и Россией. Еще есть одна очень неприятная вещь. По моему мнению, зритель не очень воспринимает собственные беды. Они не воспринимают информацию о том, когда им больно и неприятно. Когда, уж простите меня, корова сдохла у соседа — они это смотрят. Когда собственная корова заболела — они будут бороться с этой сами. Им не хочется, чтобы им об этом говорили. Может, у нас так устроена психология, - поделился он.

Евгений Попов отметил, что история с посаженным на кукурузное поле самолетом не принесла высоких цифр.

- Я не выдам, наверное, коммерческих тайн. Когда был самолет, мы не могли рассказывать ни про что другое. Это наш самолет, наши люди. Не было новости важнее. Конкуренты рассказывали об Украине. Не скажу, что конкуренты выиграли — им еще далеко до нас. Но они приподняли свои показатели. У них стали показатели чуть выше, чем обычно, - отметил телеведущий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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