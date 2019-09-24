МЧС ликвидирует 578 подведомственных учреждений
МЧС со следующего года переходит на новую штатную структуру – из-за этого планируется ликвидировать 578 учреждений ведомства. Реорганизация подразумевает ликвидацию их как юридических лиц. Сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориальное министерство. В случае отказа сотрудника – ему выплатят компенсацию по сокращению.
- До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России - часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения, - приводит комментарий пресс-службы МЧС «ТАСС».
Это один из этапов реорганизации, начинавшийся еще в 2018 году. Цель процедуры - сокращение управленческих звеньев, которые фактически дублировали друг друга. Ликвидированы четыре региональных центра МЧС России - Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный.
В Москве в апреле 2019 года закрыли Центр управления в кризисных ситуациях - функции отдела переданы московскому главку.
ИСТОЧНИК KP.RU