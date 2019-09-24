2019-09-24T22:59:40+03:00
Общество

МЧС ликвидирует 578 подведомственных учреждений

Под «удар» попадут центры ГИМС и управления кризисных ситуаций
Юлия САЛЬНИКОВА
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В МЧС идет ликвидация подразделенийВ МЧС идет ликвидация подразделенийФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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МЧС со следующего года переходит на новую штатную структуру – из-за этого планируется ликвидировать 578 учреждений ведомства. Реорганизация подразумевает ликвидацию их как юридических лиц. Сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориальное министерство. В случае отказа сотрудника – ему выплатят компенсацию по сокращению.

- До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России - часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения, - приводит комментарий пресс-службы МЧС «ТАСС».

Это один из этапов реорганизации, начинавшийся еще в 2018 году. Цель процедуры - сокращение управленческих звеньев, которые фактически дублировали друг друга. Ликвидированы четыре региональных центра МЧС России - Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный.

В Москве в апреле 2019 года закрыли Центр управления в кризисных ситуациях - функции отдела переданы московскому главку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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