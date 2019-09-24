2019-09-25T00:40:50+03:00
Политика

Макрон процитировал Солженицына на Генассамблее ООН

Французский лидер напомнил слова писателя о нехватки смелости
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Макрон процитировал Солженицына на Генассамблее ООНМакрон процитировал Солженицына на Генассамблее ООНФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Франции Эмманюэль Макрон вспомнил слова Солженицына о нехватке смелости, стоя за трибуной Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал своих коллег из других стран обрести ее в созидании мира, процитировав высказывание русского писателя о важности для политиков проявлять отвагу.

- Александр Солженицын во время выступления в Гарварде в 1978 году говорил о том, что нам не хватает смелости. И сегодня я хотел бы обратиться с призывом, чтобы мы вновь обрели смелость, прежде всего в том, чтобы созидать мир и отвагу, чтобы взять на себя ответственность, - сказал Макрон.

Он также объяснил, что созидать мир — это идти к диалогу, пытаться найти компромиссы в создании доверия. По мнению Макрона именно это нужно сделать в настоящее время во многих регионах. В частности, на Ближнем Востоке.

Генеральная Ассамблея ООН открылась 24 сентября, заседания будут проходить до 30 сентября. В первый день с трибуны выступил среди прочих американский президент - Дональд Трамп сообщил, что Америка хочет прекратить "политику бесконечный войн". При этом американский лидер проигнорировал заседание по экологическим вопросам, но стал объектом для нападок со стороны эко-активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24