Макрон процитировал Солженицына на Генассамблее ООН

24 Сент. 23:47 2019-09-25T00:40:50+03:00

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Президент Франции Эмманюэль Макрон вспомнил слова Солженицына о нехватке смелости, стоя за трибуной Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал своих коллег из других стран обрести ее в созидании мира, процитировав высказывание русского писателя о важности для политиков проявлять отвагу.

- Александр Солженицын во время выступления в Гарварде в 1978 году говорил о том, что нам не хватает смелости. И сегодня я хотел бы обратиться с призывом, чтобы мы вновь обрели смелость, прежде всего в том, чтобы созидать мир и отвагу, чтобы взять на себя ответственность, - сказал Макрон.

Он также объяснил, что созидать мир — это идти к диалогу, пытаться найти компромиссы в создании доверия. По мнению Макрона именно это нужно сделать в настоящее время во многих регионах. В частности, на Ближнем Востоке.

Генеральная Ассамблея ООН открылась 24 сентября, заседания будут проходить до 30 сентября. В первый день с трибуны выступил среди прочих американский президент - Дональд Трамп сообщил, что Америка хочет прекратить "политику бесконечный войн". При этом американский лидер проигнорировал заседание по экологическим вопросам, но стал объектом для нападок со стороны эко-активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU