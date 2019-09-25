Токаев заявил о готовности к расширению сотрудничества с Киевом
По мнению президента Казахстана, у стран есть большие возможности для построения диалога о политических и торгово-экономических взаимоотношениях
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в штаб-квартире ООН провел встречу с коллегой из Украины - Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества, а также поздравили друг друга с избранием на пост главы государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU