2019-09-25T00:53:02+03:00
Политика

Токаев заявил о готовности к расширению сотрудничества с Киевом

По мнению президента Казахстана, у стран есть большие возможности для построения диалога о политических и торгово-экономических взаимоотношениях
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в штаб-квартире ООН провел встречу с коллегой из Украины - Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудили вопросы сотрудничества, а также поздравили друг друга с избранием на пост главы государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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