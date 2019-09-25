В Госдепартаменте прокомментировали отказ в выдаче виз для российских дипломатов
Причины в ведомстве называть не стали
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Представитель Госдепа США прокомментировал ситуация с отказом в выдаче американских виз десяти российским дипломатов, которые должны были принять участие в 74 Генеральной ассамблее ООН. Он отдельно подчеркнул, что Штаты серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН. Однако причины отказа называть не стал.
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ИСТОЧНИК KP.RU