В Госдепартаменте прокомментировали отказ в выдаче виз для российских дипломатов

СЕГОДНЯ 01:19 2019-09-25T01:19:53+03:00

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Представитель Госдепа США прокомментировал ситуация с отказом в выдаче американских виз десяти российским дипломатов, которые должны были принять участие в 74 Генеральной ассамблее ООН. Он отдельно подчеркнул, что Штаты серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН. Однако причины отказа называть не стал.

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ИСТОЧНИК KP.RU