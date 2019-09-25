2019-09-25T02:49:51+03:00
Политика

Россия, Иран и Турция на полях сессии Генассамблеи ООН провели трехстороннюю встречу

Каждую из сторон представлял глава МИД страны
Мария ИГНАТЬЕВА
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Министры иностранных дел Исламской Республики Иран, России и Турции провели трехстороннюю встречу на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны договорились по нескольким пунктам.

- Я приветствую коллег, друзей по "астанинскому формату", и хочу выразить наше удовлетворение тем фактом, что наша напряженная работа, возглавляемая президентами наших стран, привела к решению об утверждении конституционного комитета Сирии, о чем объявил генеральный секретарь несколько дней назад, - сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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