2019-09-25T03:56:25+03:00
Общество

Эксперты рассказали, сколько в среднем тратит россиянин в неделю

Семидневный чек увеличился почти на 4 процента
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты посчитали, сколько в среднем россияне тратят на покупки за неделю. За минувшую семидневку расходы жителей страны составили 558 рублей, что на 3,7 % больше, чем неделей ранее.

Индекс показывает динамику среднего значения стоимости покупок. Такие расчеты холдинг "Ромир" проводит еженедельно.

- В продолжение положительной динамики предыдущего периода на 38-й неделе средний чек продолжил рост. Он увеличился на 3,7% до отметки в 558 рублей. Если недельные расходы прибавили за семь дней скромные 0,7%, то средний чек в период с 16 по 22 сентября поправился на 3,7% и достиг отметки в 558 рублей" - сообщает холдинг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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