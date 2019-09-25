Лавров поблагодарил США за получение визы для участия в Генассамблеи ООН
Глава российского МИД назвал отказ в выдаче виз для десяти делегатов позором
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свою благодарность США за то, что ему все же выдали визу для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.
- Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации. Любезно Вашингтон это сделал, - отметил Лавров.
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ИСТОЧНИК KP.RU