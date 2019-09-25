СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-25T07:05:00+03:00

В России около 50 тысяч потеряют работу до конца сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все они попадут под сокращение или предприятие, где они трудятся, будет ликвидировано

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В России до конца сентября без работы могут остаться до 51,6 тысяч человек. По данным Росстата, вероятно, что они попадут под сокращение или предприятие, где работают люди, будет ликвидировано. Исключение составит лишь малый бизнес.

Как сообщает газета «Известия», подобные данные работодатели предоставляют Росстату в рамках федерального статистического наблюдения. При этом, в отчет не включены сотрудники, с которыми истекает срок действия трудового договора.

Большего всего в зоне риска те, кто занят на обрабатывающих производствах. Таких людей около 12, 6 тысяч. Порядка 7,7 тысяч госслужащих также могут остаться без работы, и примерно 5,2 тысячи работников сферы образования тоже находятся в списке вероятных претендентов на сокращение.

При этом, планы компаний по увольнениям снизились. Однако реальные масштабы выше статистических. Эксперты отмечают, что зачастую организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU