СМИ рассказали о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым через МВД Украины
Украинские СМИ пишут, что лидер Незалежной Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Дело в том, что политик и шоумен использовал кадров с Кадыровым в своей юмористической передаче.
Осенью 2014 года Владимир Зеленский лично пришел к занимавшему на тот момент должность первого замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. Поскольку актер и шоумен якобы "опасался за свою жизнь", пишет "Страна.ua".
Также СМИ пишут, что подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак устроил встречу будущего президента Незалежной с посредником Юрием Ериняком. Якобы последний побеседовал с заместителем главы МВД Чечни, а после и с самим главой ведомства, после чего последний переговорил с Зеленским.
При этом вполне допускалась личная встреча Кадырова и Зеленского, но последний отказался ехать, и за него "улаживать конфликт" отправился Ериняк.
Напомним, в конце апреля этого года Владимир Зеленский снова извинился перед мусульманами за использование в юмористической передач кадров, на которых Рамзан Кадыров плачет после молитвы. Политик заявил, что даже не знал про это видео, так как не вел эту передачу.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля этого года Владимир Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом. Новоизбранный президент Украины обыграл получение церковью автокефалии в одном из выступлений студии "Квартал 95".
ИСТОЧНИК KP.RU