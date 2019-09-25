СМИ рассказали о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым через МВД Украины

СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-25T07:55:41+03:00

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Украинские СМИ пишут, что лидер Незалежной Владимир Зеленский, который в 2014 году возглавлял студию "Квартал 95", пытался через МВД Украины извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Дело в том, что политик и шоумен использовал кадров с Кадыровым в своей юмористической передаче.

Осенью 2014 года Владимир Зеленский лично пришел к занимавшему на тот момент должность первого замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову. Поскольку актер и шоумен якобы "опасался за свою жизнь", пишет "Страна.ua".

Также СМИ пишут, что подчиненный Евдокимова Виталий Стрижак устроил встречу будущего президента Незалежной с посредником Юрием Ериняком. Якобы последний побеседовал с заместителем главы МВД Чечни, а после и с самим главой ведомства, после чего последний переговорил с Зеленским.

При этом вполне допускалась личная встреча Кадырова и Зеленского, но последний отказался ехать, и за него "улаживать конфликт" отправился Ериняк.

Напомним, в конце апреля этого года Владимир Зеленский снова извинился перед мусульманами за использование в юмористической передач кадров, на которых Рамзан Кадыров плачет после молитвы. Политик заявил, что даже не знал про это видео, так как не вел эту передачу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля этого года Владимир Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом. Новоизбранный президент Украины обыграл получение церковью автокефалии в одном из выступлений студии "Квартал 95".

ИСТОЧНИК KP.RU