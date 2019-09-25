"Известия" назвали регионы РФ с самыми большими пенсиями

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-25T08:03:42+03:00

Издание сообщает, что средняя пенсия по стране увеличилась на 6% и составила 14,2 тыс. рублей

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Российская газета "Известия" со ссылкой на данные ПФР за первое полугодие заявила, что пенсионеры Чукотского автономного округа получают самую высокую пенсию в РФ.

При этом, средняя пенсия по стране за последние шесть месяцев увеличилась на 6% и составила 14,2 тыс.рублей.

По информации издания, в среднем пенсионные выплаты составили 24,3 тыс. рублей. В топ-5 рейтинга также вошли Магаданская область (21,6 тыс. рублей), Мурманская область (19 тыс. рублей), Якутия (18,9 тыс. рублей).

При этом, самые низкие пенсии были обнаружены в насчитали в Дагестане (10,9 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (11 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (11,9 тыс. рублей), Калмыкии (12 тыс. рублей).

СМИ заявляет, что размер пенсионных выплат значительно выше в северных регионах за счет повышающих коэффициентов. Также пенсия зависит от стажа и зарплаты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ПФР назвали причины уменьшения размера пенсии. Чаще всего поводом становятся взыскания задолженностей и компенсация перечисленных излишков.

ИСТОЧНИК KP.RU