2019-09-25T07:28:27+03:00
Звезды

На онлайн-аукционе принт работы Бэнкси "Девочка с шаром" продали почти за $500 тысяч

Итоговая выручка торгов репродукциями самых известных произведений художника составила $1,4 млн
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Во время онлайн-торгов аукционного дома Christie's принт наиболее известной работы загадочного уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" был продан за £395 тыс. (около $493 тыс.).

На сайте аукционного дома сообщается, что итоговая выручка торгов репродукциями самых известных произведений художника составила $1,4 млн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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