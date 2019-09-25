На онлайн-аукционе принт работы Бэнкси "Девочка с шаром" продали почти за $500 тысяч
Итоговая выручка торгов репродукциями самых известных произведений художника составила $1,4 млн
Изменить размер текста:
Во время онлайн-торгов аукционного дома Christie's принт наиболее известной работы загадочного уличного художника Бэнкси "Девочка с шаром" был продан за £395 тыс. (около $493 тыс.).
На сайте аукционного дома сообщается, что итоговая выручка торгов репродукциями самых известных произведений художника составила $1,4 млн.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU