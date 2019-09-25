2019-09-25T08:20:47+03:00
Политика

Небензя заявил, что США не выдали визы еще одной российской делегации

Постпред РФ при ООН назвал данную ситуацию "абсолютно безобразной"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Штаты не выдали визы не только некоторым российским делегатам на ГА ООН, но также некоторым участникам конференции по ДВЗЯИ. Напомним, она должна пройти в Нью-Йорке уже на этой неделе.

- Безобразная абсолютно ситуация, когда не только часть российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня, - прокомментировал Небензя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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