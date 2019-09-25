В Минюсте предложил разрешить судебным приставам ломать дверь для проверки перепланировки
При этом пристав будет обязан обеспечить полную сохранность имущества жильца и чтобы в его дом не проникли посторонние
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В Минюсте выступили с инициативой разрешить судебным приставам взламывать дверь квартиры, если им нужно проверить газовое оборудование или правомерность планировки, а жильцы их отказываются пускать.
При этом в ведомстве подчеркнули, что пристав будет обязан обеспечить полную сохранность имущества жильца и чтобы в его дом не проникли посторонние.
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ИСТОЧНИК KP.RU