В Минюсте предложил разрешить судебным приставам ломать дверь для проверки перепланировки

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-25T08:38:14+03:00

При этом пристав будет обязан обеспечить полную сохранность имущества жильца и чтобы в его дом не проникли посторонние

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В Минюсте выступили с инициативой разрешить судебным приставам взламывать дверь квартиры, если им нужно проверить газовое оборудование или правомерность планировки, а жильцы их отказываются пускать.

При этом в ведомстве подчеркнули, что пристав будет обязан обеспечить полную сохранность имущества жильца и чтобы в его дом не проникли посторонние.

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ИСТОЧНИК KP.RU