В МВД прокомментировали идею снизить допустимый порог превышения скорости
Замглавы ГИБДД заявил, что данная норма может быть прописана в новом КоАП, который готовит правительство
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Генерал-майор полиции, заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что Министерство внутренних дел одобряет идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Кузин подчеркнул, что соответствующая норма может быть прописана в новом КоАП, который готовит правительство.
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ИСТОЧНИК KP.RU