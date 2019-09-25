2019-09-25T09:28:41+03:00
Общество

В МВД прокомментировали идею снизить допустимый порог превышения скорости

Замглавы ГИБДД заявил, что данная норма может быть прописана в новом КоАП, который готовит правительство
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Генерал-майор полиции, заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что Министерство внутренних дел одобряет идею о снижении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Кузин подчеркнул, что соответствующая норма может быть прописана в новом КоАП, который готовит правительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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