В Киеве предложили заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Киеву доступ к рынкам сбыта и возможности транзита, чем Украине следует воспользоваться. Такое предложение сделал бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
Экс-чиновник заявил, что в Европе возможности транзита теряются, поскольку там перекрыли доступ к рынку по 14 группам переработки продовольствия. Для примера он привел Польшу, где «таким европейским» украинцам «закрыли окно в Европу», вдвое сократив разрешения на перевозки из-за коррупции незалежной.
«И мы сейчас закрыты, а в это время «плохая Россия» открывает нам рынки сбыта и транзит», - сказал Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Бывший министр предложил украинскому руководству не развешивать ярлыки на восточного соседа, а пользоваться возможностями.
Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что Киеву необходимо договориться с Москвой по вопросу транзита российского газа. Он сообщил, что в противном случае бюджет Украины потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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