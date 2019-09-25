СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-25T10:01:49+03:00

В Пекине открылся крупнейший в мире аэропорт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная гавань начала свою работу раньше намеченного срока

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В среду, 25 сентября, раньше намеченного срока начал свою работу один из крупнейших в мире международных аэропортов Дасин. В торжественной церемонии открытия воздушной гавани принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

«Настоящим объявляю, что международный аэропорт Дасин официально открыт», - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Открытие аэропорта было запланировано 30 сентября, однако Дасин начнёт обслуживать первые рейсы уже 25 сентября: все авиакомпании, входящие в альянс SkyTeam, в том числе, российский «Аэрофлот».

Как писал сайт kp.ru, cтроительство Дасин в 46 километрах к югу от китайской столицы было начато из-за необходимости разгрузить международный пекинский аэропорт Шоуду. Строительные работы были завершены 30 июня этого года.

Аэропорт обошелся в 400 миллиардов юаней (около 11,7 миллиарда долларов). Таким образом воздушная гавань стала самым дорогостоящим проектом в истории китайской гражданской авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU