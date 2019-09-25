Космическими маршрутами: Калужская область расскажет Беларуси о своем туристическом потенциале

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-25T10:52:21+03:00

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Калужская область впервые представляет свой туристический потенциал в Беларуси: российский регион принимает участие в Международной выставке «Турбизнес-2019» в Минске. Крупнейший туристический форум страны работает с 24 по 27 сентября в НВЦ «Белэкспо». Выставка проходит в Беларуси уже 25 лет, в прошлом году она собрала более 100 участников из 12 стран мира. В этом году состав гостей форума еще больше расширился.

Калужская область рассказывает на выставке о своей гордости – космических маршрутах, которые традиционно привлекают в столицу региона туристов со всей России и из-за рубежа. Космонавтика - главный региональный бренд: выставочный стенд области отражает весь масштаб личности Константина Цолковского, совершившего на калужской земле свои главные открытия. Гости выставки также смогут познакомиться с главной достопримечательностью региона – Государственным музеем истории космонавтики.

- Это большое событие – презентация туристического продукта Калужской области на белорусском рынке, - рассказала директор регионального Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина. - Львиная доля участников выставки – туристические организации Беларуси, так что наша миссия в Минске – создать устойчивые деловые отношения для дальнейшего развития межрегионального и международного туризма. Калужане очень любят отдыхать в Беларуси, со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы белорусы всё чаще посещали калужскую землю.

Во время выставки будет подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством по развитию туризма Калужской области и Национальным агентством по туризму Беларуси. Хозяева выставки, со своей стороны, покажут гостям главные достопримечательности страны. Руководитель Делового и культурного комплекса Посольства Василий Черник познакомит калужан с местами, которые рекомендуют к посещению в Беларуси: это Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», замковый комплекс «Мир», санатории «Альфа-Радон» и «Озёрный».