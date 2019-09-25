2019-09-25T11:52:25+03:00
Политика

В Госдуме оценили слова украинского экс-министра о «плохой России»

Руслан Бальбек предполагает, что в «незалежной» хотят наладить отношения с Россией
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Киеве предложили способ заработать на «плохой России»В Киеве предложили способ заработать на «плохой России»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На сегодняшний день украинская элита находится на пике своих «морально-политических терзаний». Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ответ на заявление бывшего украинского министра транспорта о «плохой России».

«От сотрудничества с Россией «пахнет» живыми деньгами, но вроде как с соседом дружбу обещали порвать навеки. Эдакая формула из разряда «и хочется, и колется», — цитирует слова Бальбека RT.

Депутат добавил, что такие идеи высказываются специально, чтобы оценить реакцию власти на них и понять, на что они готовы, а на что — нет.

«Так что мы перед собой видим четкую картину, как украинской власти дают возможность ее же граждане, конечно же, влиятельные, продолжать развитие диалога с Москвой, при этом сохранив лицо: мол, народ так хочет», — пояснил Бальбек.

Ранее экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил о том, что «плохая России» открывает для «незалежной» рынки сбыта и возможность транзита, в отличие от Европы. И добавил, что было бы неплохо этой возможность воспользоваться, ведь на текущий момент Польша закрыла Украине окно в Европу из-за коррупции, передает РИА ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Путин: Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы
Состоялась премьера мюзикла «Первое свидание», где зрители были с актерами на одной сцене
На юге Турции взорвался автобус
В Госдуме выступили с инициативой запретить гражданам РФ участвовать в лотерее грин-карт
В Самарской области за транспортным потоком будет следить уникальная для России информационная система NETVISION Traffic
Автоэксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости
В Индии истребитель МиГ-21 разбился сразу после взлета
Врач по ошибке сделал аборт не той женщине
Зеленский рассказал, кто на самом деле может оказывать на него давление
В Москве неизвестные с молотком отняли у мужчины рюкзак с 20 млн рублей
Синдзо Абэ предложил реформировать Совбез ООН
Космическими маршрутами: Калужская область расскажет Беларуси о своем туристическом потенциале
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в октябре 2019 года в России
"Это чрезвычайный случай": Хиллари Клинтон одобрила начало процедуру импичмента Дональда Трампа
У берегов Швеции на мель село судно с российскими моряками на борту
В Пекине открылся крупнейший в мире аэропорт
В РФ начали серийное производство аналогов винтовки США AR-15
В Киеве предложили заработать на «плохой России»
Яндекс.Картинки обзавелись фоторедактором
В МВД прокомментировали идею снизить допустимый порог превышения скорости
В Минюсте предложили разрешить судебным приставам ломать дверь для проверки перепланировки
Небензя: США не выдали визы еще одной российской делегации
На онлайн-аукционе принт работы Бэнкси "Девочка с шаром" продали почти за $500 тысяч
Названы регионы РФ с самыми большими пенсиями
Стало известно о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым через МВД Украины
Лавров встретился с Зеленским на Генассамблеи ООН