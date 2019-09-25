В Госдуме оценили слова украинского экс-министра о «плохой России»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-25T11:52:25+03:00

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На сегодняшний день украинская элита находится на пике своих «морально-политических терзаний». Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ответ на заявление бывшего украинского министра транспорта о «плохой России».

«От сотрудничества с Россией «пахнет» живыми деньгами, но вроде как с соседом дружбу обещали порвать навеки. Эдакая формула из разряда «и хочется, и колется», — цитирует слова Бальбека RT.

Депутат добавил, что такие идеи высказываются специально, чтобы оценить реакцию власти на них и понять, на что они готовы, а на что — нет.

«Так что мы перед собой видим четкую картину, как украинской власти дают возможность ее же граждане, конечно же, влиятельные, продолжать развитие диалога с Москвой, при этом сохранив лицо: мол, народ так хочет», — пояснил Бальбек.

Ранее экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил о том, что «плохая России» открывает для «незалежной» рынки сбыта и возможность транзита, в отличие от Европы. И добавил, что было бы неплохо этой возможность воспользоваться, ведь на текущий момент Польша закрыла Украине окно в Европу из-за коррупции, передает РИА ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU