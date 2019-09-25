В Индии истребитель МиГ-21 разбился сразу после взлета

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-25T12:01:17+03:00

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В среду, 25 сентября, разбился истребитель МиГ-21, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии. Крушение произошло неподалеку от авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш.

Оба летчика смогли успешно катапультироваться и сейчас находятся в безопасности. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Как пишет газета Hindustan Times, самолет выполнял тренировочный полет и разбился спустя несколько минут после вылета с авиабазы.

На данный момент, Военно-воздушные силы республики инцидент никак не прокомментировали.

Ведётся расследование происшествия. Причины крушения истребителя пока не установлены.

Фото: Twitter @htTweets

Напомним, что в марте этого года в штате Раджастхан в окрестностях города Биканер МиГ-21 военно-воздушных сил Индии также потерпел крушение через несколько минут после взлета с авиабазы. Летчик смог успешно катапультироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU