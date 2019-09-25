В Индии истребитель МиГ-21 разбился сразу после взлета
В среду, 25 сентября, разбился истребитель МиГ-21, принадлежащий Военно-воздушным силам Индии. Крушение произошло неподалеку от авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш.
Оба летчика смогли успешно катапультироваться и сейчас находятся в безопасности. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.
Как пишет газета Hindustan Times, самолет выполнял тренировочный полет и разбился спустя несколько минут после вылета с авиабазы.
На данный момент, Военно-воздушные силы республики инцидент никак не прокомментировали.
Ведётся расследование происшествия. Причины крушения истребителя пока не установлены.
Фото: Twitter @htTweets
Напомним, что в марте этого года в штате Раджастхан в окрестностях города Биканер МиГ-21 военно-воздушных сил Индии также потерпел крушение через несколько минут после взлета с авиабазы. Летчик смог успешно катапультироваться.
ИСТОЧНИК KP.RU