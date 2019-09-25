В Госдуме выступили с инициативой запретить гражданам РФ участвовать в лотерее грин-карт
В ГД при этом подчеркнули, что США проводят лотерею исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии"
Изменить размер текста:
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что РФ не должна оставлять решение Штатов не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа.
Чепа также отметил, что США проводят данную лотерею исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии".
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU