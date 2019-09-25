2019-09-25T12:30:10+03:00
Политика

В Госдуме выступили с инициативой запретить гражданам РФ участвовать в лотерее грин-карт

В ГД при этом подчеркнули, что США проводят лотерею исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что РФ не должна оставлять решение Штатов не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа.

Чепа также отметил, что США проводят данную лотерею исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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