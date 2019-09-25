Путин: Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-25T13:00:43+03:00

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Москва поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая президента и парламент, а также приветствует их диалог с оппозицией. Об этом российский лидер Владимир Путин сообщил своему венесуэльскому коллеги Николасу Мадуро на встрече в Кремле.

Путин отметил, что отношения двух стран развиваются и за последние время рост товарооборота составил 10%. «Это важно в связи с непростой ситуацией, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому можем рассматривать эту часть взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество», - сказал президент России.

Российский лидер также сообщил, что ближайшее время Россия поставит Боливарианской Республики 1,5 миллиона доз вакцины от гриппа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, перед своим вылетом в Москву Мадуро заявил, что главная цель его поездки – проанализировать динамику двусторонних отношений и найти пути улучшения кооперации в экономике, культуре и социальной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU