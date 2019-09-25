2019-09-25T13:02:01+03:00
Наука

Врачи назвали продукты для нормализации давления

Улучшить здоровье помогут фрукты и овощи
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи рассказали, какие продукты помогут поддерживать давление в нормеВрачи рассказали, какие продукты помогут поддерживать давление в нормеФото: Анастасия Осипова
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Чтобы поддерживать кровяное давление в норме достаточно добавить в свой рацион некоторые продукты. Об этом заявили специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям. Врачи добавили, что правильное питание способно поддерживать здоровье, и помогает пациенту избежать необходимости пить большое количество лекарств.

«Если у вас уже было диагностировано высокое кровяное давление, следуйте указаниям вашего врача о приеме лекарств. Но также необходима диета, с помощью которой возможно сократить количество потребляемых таблеток», - цитирует заявление врачей сайт телеканала «Звезда».

Ученые добавили, что поддерживать кровяное давление в норме помогут свежие фрукты и овощи. Их нужно обязательно добавлять в свой рацион каждый день. Кроме того, по мнению специалистов, ежедневно человек с повышенным кровяным давлением должен получать от 1000 до 1300 миллиграммов кальция и снижать потребление соли.

А вот такие продукты, как кофе, колбаса, сахар и яйца, наоборот, способствуют повышению давления, и негативно влияют на организм, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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