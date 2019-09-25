Яндекс.Переводчик научился переводить разговор в режиме диалога

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-25T13:14:05+03:00

По словам разработчиков, он пригодится в ситуациях, когда нужно что-то обсудить с иностранцем

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В приложении "Яндекс. Переводчик" появился режим диалога. Как отмечают сами разработчики, он пригодится в ситуациях, когда нужно что-то обсудить с иностранцем.

Онлайн-сервис выступает в роли переводчика: будет слушать реплики, переводить их и озвучивать собеседнику. С помощью такого режима можно будет, находясь в чужой стране, узнать все: от того, как пройти в музей, до заказа блюд в местном ресторане. При этом новая функция будет полезна и в своей стране, если понадобится помощь иностранцу.

Разработчики объясняют: чтобы начать разговор, нужно выбрать язык общения для себя и собеседника — и можно говорить, по очереди нажимая на флаги языков. Приложение мгновенно переводит реплики и выдает и на экраны мобильного средства. К слову, весь диалог сохраняется в истории, чтобы его можно было просмотреть

К слову, в приложении для Android в режиме диалога доступны почти 50 европейских и азиатских языков, а для iOS — больше 20. По словам разработчиков приложения, Переводчик умеет переводить фразы на фотографиях, поддерживает голосовой ввод и офлайн-перевод. Приложение знает 95 языков, от английского до эльфийского.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что «Яндекс.Переводчик» освоил новый язык – эмодзи. Сервис теперь умеет переводить текст в смайлики и наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU