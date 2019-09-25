2019-09-25T13:21:42+03:00
В мире

МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»

В Китае заявили, что не стремятся сместить США с их позиции в мире
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «Игру престолов»МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «Игру престолов»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пекин не стремится к мировой гегемонии и не собирается играть в «игру престолов» на мировой арене, чтобы сместить Соединенные Штаты с их позиции в мире. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И.

«Стремление к гегемонии никогда не было в китайской ДНК. Китай не намерен играть в "игру престолов" на мировой арене», - сказал министр иностранных дел Китая.

Ван И отмети, что некоторые представители Соединенных Штатов «раздувают вопрос о так называемом сдвиге международной власти». Он назвал стратегически неверным опасения, что Китай «бросит вызов и сместит США с их позиции в мире». По словам китайского министра, такая позиция является «отражением неуверенности США в самих себе».

Глава внешнеполитического ведомства Китая добавил, что современный мир сталкивается с глобальными вызовами и «ни одна страна не может преуспеть в изоляции», потому каждое государство «должно играть свою роль в меру своих возможностей».

Ранее в Счетной палате США заявили, что Вашингтону необходимо создание долгосрочной стратегии для противостояния росту влияния Пекина и Москвы и сохранения «либерального мирового порядка по западному образцу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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